Covid | Agenas | scende al 9% l' occupazione delle terapie intensive

In Italia torna sotto la soglia di allerta del 10% l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid. I dati di Agenas, aggiornati al 22 febbraio, mostrano infatti

Ultime Notizie dalla rete : Covid Agenas

In Italia torna sotto la soglia di allerta del 10% l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid. I dati di Agenas, aggiornati al 22 febbraio, mostrano infatti un calo dell'1% rispetto al giorno precedente, che porta il valore al 9%. Rimane invece ferma al 20% l'occupazione dei reparti di area medica.