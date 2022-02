Covid | 49 040 nuovi casi e 252 morti Arriva il vaccino Novavax | ecco le istruzioni per l’uso

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mentre il bollettino quotidiano della Protezione Civile e del ministero della Salute aggiorna anche per oggi i dati su contagi e decessi. E riferisce di 49.040d’infezione da Coronavirus. Di altri 252, nelle ultime 24 ore. E dell’esecuzione di 479.447 tamponi, che hanno rilevato un tasso di positività al 10,2%. Con la voce sui ricoveri che scende a 12.527 (-549 da ieri), e 886 in terapia intensiva (-10 da ieri), i media rilanciano la notizia dell’arrivo imminente – è atteso in Italia entro la fine di questa settimana – di Nuvaxovid, ildi: il primo scudo anti-a base di proteine autorizzato in Ue.ilNuvaxovid di: da somministrare in 2 dosi a distanza di 21 giorni Dunque, ...