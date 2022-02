Covid 19 in Campania | bollettino del 22 febbraio | 4 394 positivi

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (23 febbraio 2022) Ecco l’aggiorname… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, il tasso di positività scende all’11,12% Dodici morti - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Campania, 4.394 contagi: bollettino 23 febbraio: (Adnkronos) - 12 morti, i ricoverati secondo sotto quota 1.00… - zazoomblog : Covid in Campania calano positivi (4.394) e indice di contagio (111%). Nelle ultime 48 ore 10 morti - #Covid… - robertopontillo : dati covid in campania oggi 4.394 casi su 39.508 tamponi (14.462 molecolari e 25.046 rapidi): 11,12% positivi; 12 i… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Insono 59 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 911 i pazientiricoverati in reparti di degenza, per un totale di 970 ricoveri di pazienti positivi al- 19. E' la ......ed attuali dei settori militare e industriale dell'aerospazio e della difesa italiani legati alla realtà della." L'accesso è su invito e previa registrazione, nel rispetto delle norme...visto il Covid. Ma gli argomenti erano fondamentali per il futuro di Marcianise e quindi, era necessario questo incontro. Sia il vicepresidente della Regione Campania che il commissario del Consorzio ...La pressione ospedaliera si allenta, per la prima volta da molti mesi i ricoveri scendono a 911. I nuovi casi di oggi sono 4.394, l'incidenza cala di un punto e passa al 11,12% ...