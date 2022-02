Covid-19, il vax tour fa tappa a Terracina: la comunità Sikh può vaccinarsi senza prenotazione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Terracina – La campagna di immunizzazione dal Covid-19 a favore della comunità Sikh, che ha già toccato parte dei Comuni della ASL pontina, procede speditamente verso la sua ulteriore tappa, il Comune di Terracina. Il camper messo a disposizione proprio per portare le immunizzazioni nel cuore dei territori pontini, anche al di fuori degli HUB, fermerà a Borgo Hermada, in Piazza IV Novembre. Durante il weekend del 26 e 27 febbraio 2022, dalle 9 alle 14 ci si potrà vaccinare con 350 dosi Booster Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson, senza alcuna prenotazione. E’ consigliabile presentarsi con un documento di identificazione, quale anche il passaporto dello Stato di provenienza. Non è necessario il possesso della tessera sanitaria. Il Faro ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– La campagna di immunizzazione dal-19 a favore della, che ha già toccato parte dei Comuni della ASL pontina, procede speditamente verso la sua ulteriore, il Comune di. Il camper messo a disposizione proprio per portare le immunizzazioni nel cuore dei territori pontini, anche al di fuori degli HUB, fermerà a Borgo Hermada, in Piazza IV Novembre. Durante il weekend del 26 e 27 febbraio 2022, dalle 9 alle 14 ci si potrà vaccinare con 350 dosi Booster Moderna e 100 prime dosi Johnson & Johnson,alcuna. E’ consigliabile presentarsi con un documento di identificazione, quale anche il passaporto dello Stato di provenienza. Non è necessario il possesso della tessera sanitaria. Il Faro ...

Adnkronos : Da no vax ancora minacce social al premier #Draghi. #notizie - Gazzetta_it : Parla Djokovic: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' - Agenzia_Italia : #COVID19 Il tennista serbo, numero uno del tennis mondiale, ha spiegato in un'intervista alla Bbc di non essere un… - Carlino_Imola : Covid Imola, scritte no vax imbrattano la sede della Lega - qn_carlino : Covid Imola, scritte no vax imbrattano la sede della Lega -