"Cotto come una zucca, psicofarmaci pesanti". Gino Paoli, una tragica confessione su Luigi Tenco: 55 anni dopo... (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un'intervista imperdibile, da leggere tutta di un fiato, dura, tosta, sincera, quella concessa da Gino Paoli al Corriere della Sera. Parla della sua vita, dei suoi colleghi, di tutto. Si parte dalle sue condizioni, dopo aver fatto il coronavirus: "Il virus mi ha lasciato delle conseguenze pesanti, sono sempre affaticato. Ma cerco di reagire con ironia", spiega. Parlando sempre di se stesso, si spende anche sulle dipendenze. Gli ricordano infatti che a parte le sigarette ha saputo smettere con alcol e cocaina. "Posso fare qualsiasi cosa, se mi lascia il senso critico. Con l'alcol a un certo punto mi sono ritrovato che non ricordavo più cosa avevo fatto il giorno prima. La droga è stupida. E basta", replica Gino Paoli. Poi i colleghi. I ricordi. Clamorose le parole su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un'intervista imperdibile, da leggere tutta di un fiato, dura, tosta, sincera, quella concessa daal Corriere della Sera. Parla della sua vita, dei suoi colleghi, di tutto. Si parte dalle sue condizioni,aver fatto il coronavirus: "Il virus mi ha lasciato delle conseguenze, sono sempre affaticato. Ma cerco di reagire con ironia", spiega. Parlando sempre di se stesso, si spende anche sulle dipendenze. Gli ricordano infatti che a parte le sigarette ha saputo smettere con alcol e cocaina. "Posso fare qualsiasi cosa, se mi lascia il senso critico. Con l'alcol a un certo punto mi sono ritrovato che non ricordavo più cosa avevo fatto il giorno prima. La droga è stupida. E basta", replica. Poi i colleghi. I ricordi. Clamorose le parole su ...

