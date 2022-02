Cosme | pratiche più sostenibili nelle Pmi | finanziamenti fino a 100mila euro

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) È aperto il bando “Sustainability Partnerships for SMEs adopting more sustainable practices”, promosso dall’Agenzia esecutiva del Consigliopeo dell’innovazione e delle PMI (EISMEA) nell’ambito del Programma per il Mercato Unico –. L’obiettivo è utilizzare l’esperienza delle organizzazioni non governative e della società civile per aiutare le PMI a migliorare le loro prestazioni ambientali o sociali attraversopiù. Il bando invita le imprese e le organizzazioni attive nella stessa area NUTS a formare un consorzio di almeno tre entità. Ciò rafforzerà la loro collaborazione e permetterà alle PMI di adottare modelli di business più. Questo invito si basa sul lavoro dell’Enterprisepe Network (EEN), e un membro dell’EEN coordinerà tutti i ...