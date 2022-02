“Così abbiamo riempito lo spazio bianco nella memoria dei pazienti”: i due anni di Covid nei Diari di terapia intensiva del Policlinico di Milano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una ricostruzione della memoria del vuoto, un modo per riempire lo “spazio bianco” che può durare settimane e a volte anche mesi. Pagine fitte, scritte spesso in orari improbabili. Di notte, all’alba, in qualsiasi momento utile per infermieri, operatori sanitari e medici nel turbinio di lavoro della terapia intensiva del Policlinico di Milano, hub di riferimento per i pazienti Covid fino da febbraio 2020 quando il virus travolse la Lombardia, ormai due anni fa. Diari di terapia intensiva li hanno chiamati e il progetto avrebbe visto la luce anche se Sars-CoV-2 non fosse mai esistito. “Ma con l’arrivo di questo coronavirus hanno avuto una funzione in più: sono diventati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Una ricostruzione delladel vuoto, un modo per riempire lo “” che può durare settimane e a volte anche mesi. Pagine fitte, scritte spesso in orari improbabili. Di notte, all’alba, in qualsiasi momento utile per infermieri, operatori sanitari e medici nel turbinio di lavoro delladeldi, hub di riferimento per ifino da febbraio 2020 quando il virus travolse la Lombardia, ormai duefa.dili hanno chiamati e il progetto avrebbe visto la luce anche se Sars-CoV-2 non fosse mai esistito. “Ma con l’arrivo di questo coronavirus hanno avuto una funzione in più: sono diventati ...

