CorSport: Napoli-Barcellona, Di Lorenzo e Politano ok, Insigne sarà valutato oggi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giovanni Di Lorenzo sta bene, giovedì, contro il Barcellona, tornerà al suo posto nella difesa del Napoli. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulle condizioni degli infortunati nella squadra di Spalletti. Da quanto emerge anche dal report dell’allenamento di ieri, sembra logico ipotizzare che Matteo Politano torni disponibile, insieme a Di Lorenzo. Per quanto riguarda Lorenzo Insigne, invece, il quotidiano sportivo scrive: “Insigne, va da sé, andrà verificato in giornata; restano in infermeria, o nei dintorni, Lozano, Lobotka e adesso anche Malcuit”. Tuanzebe proverà a tornare a disposizione per domenica, non è del resto iscritto nella lista Uefa, dunque non può essere utilizzato in Europa League. oggi, dopo la nuova seduta di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Giovanni Dista bene, giovedì, contro il, tornerà al suo posto nella difesa del. Il Corriere dello Sport dà le ultime sulle condizioni degli infortunati nella squadra di Spalletti. Da quanto emerge anche dal report dell’allenamento di ieri, sembra logico ipotizzare che Matteotorni disponibile, insieme a Di. Per quanto riguarda, invece, il quotidiano sportivo scrive: “, va da sé, andrà verificato in giornata; restano in infermeria, o nei dintorni, Lozano, Lobotka e adesso anche Malcuit”. Tuanzebe proverà a tornare a disposizione per domenica, non è del resto iscritto nella lista Uefa, dunque non può essere utilizzato in Europa League., dopo la nuova seduta di ...

Advertising

napolista : CorSport: #NapoliBarcellona, Di Lorenzo e Politano ok, Insigne sarà valutato oggi Il Napoli è alle prese con gli i… - Salvato95551627 : RT @salvione: Napoli, Insigne in forse per il Barcellona, Politano e Di Lorenzo ok - Salvato95551627 : RT @napolista: CorSport: c’è ottimismo, nel Napoli, per il recupero di Politano e Insigne contro il Barcellona Spalletti dovrebbe riaverli… - infoitsport : Napoli tra sogni ed incubi, CorSport: Cagliari lascia a Spalletti sgradevoli sensazioni, smarrite due doti - salvione : Napoli, Insigne in forse per il Barcellona, Politano e Di Lorenzo ok -