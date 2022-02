Corpo Forestale regionale, Mazza (Ugl): “Sgomenta la definizione che il Presidente Musumeci ne dà” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) <<Apprendiamo, dal sito della Regione Siciliana, quanto dichiarato dal Presidente Nello Musumeci in occasione del giuramento prestato dai nuovi 42 Agenti presso la sede dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente. Sorvolando sulle modalità di reclutamento di questi “giovani” Agenti, sulle quali l’UGL si è abbondantemente espressa, Sgomenta la definizione che il Presidente dà del Corpo Forestale ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) <

ignaziocorrao : Aree verdi obbligatorie in ogni centro urbano, disincentivi per l'uso dei mezzi a #benzina, fondi per pulire le… - UglSicilia : Corpo Forestale regionale, Mazza (Ugl): “Sgomenta la definizione che il Presidente Musumeci ne dà”… - IlModeratoreWeb : Corpo Forestale della Regione, Calivà (Ugl): “Giusto riconoscimento mansioni alla pari dei Carabinieri” -… - PiscopoNicola97 : RT @ignaziocorrao: Aree verdi obbligatorie in ogni centro urbano, disincentivi per l'uso dei mezzi a #benzina, fondi per pulire le #spiagge… - ilSicilia : #Società #corpoforestale Corpo Forestale, Calivà (Ugl): “Giusto il riconoscimento delle mansioni alla pari dei Cara… -