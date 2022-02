Coronavirus, tutte le tappe già decise per la fine dell’emergenza. Dalle quarantene al Green pass: ecco le 5 date da segnare sul calendario (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con l’annuncio sulla fine dello stato di emergenza dopo il 31 marzo, prende forma la ‘road map’ del governo per l’allentamento delle misure restrittive anti-Covid. Restano in alto mare diverse indicazioni operative, ma sono diversi i passi già decisi da tempo e quelli appena annunciati. ecco le 5 date da segnare sul calendario: 1 MARZO – È il giorno in cui è stato deciso lo stop alla quarantena dei viaggiatori che arrivano in Italia dai Paesi extra-Ue: varranno le stesse regole in vigore per i comunitari. Basteranno quindi le stesse condizioni del Green pass ‘base’, cioè il certificato di vaccinazione, di guarigione, o un test negativo. Nello stesso giorno scatterà l’aumento della capienza di stadi e palazzetti, rispettivamente al 75% e al 60%. 10 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Con l’annuncio sulladello stato di emergenza dopo il 31 marzo, prende forma la ‘road map’ del governo per l’allentamento delle misure restrittive anti-Covid. Restano in alto mare diverse indicazioni operative, ma sono diversi ii già decisi da tempo e quelli appena annunciati.le 5dasul: 1 MARZO – È il giorno in cui è stato deciso lo stop alla quarantena dei viaggiatori che arrivano in Italia dai Paesi extra-Ue: varranno le stesse regole in vigore per i comunitari. Basteranno quindi le stesse condizioni del‘base’, cioè il certificato di vaccinazione, di guarigione, o un test negativo. Nello stesso giorno scatterà l’aumento della capienza di stadi e palazzetti, rispettivamente al 75% e al 60%. 10 ...

