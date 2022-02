Coronavirus oggi. Vaccini, il Governo pone la fiducia sull’obbligo per gli over 50 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 24 febbraio ci sarà (dalle 10.25) il voto di fiducia sul decreto legge che fissa l’obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50 con i relativi vincoli legati al green pass. Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 24 febbraio ci sarà (dalle 10.25) il voto disul decreto legge che fissa l’obbligo di vaccino anti-Covid per gli50 con i relativi vincoli legati al green pass.

