Coronavirus | oggi in Italia 49 040 nuovi contagi e 252 decessi

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. #Speranza: «I problemi della sanità non nascono da pandemia ma da tagli che l’hanno preceduta»… - PasqualeMarro : #Coronavirus Italia: i dati di oggi 23 febbraio 2022 - InfinitoIsacco : RT @fattoquotidiano: Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 49.040 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2, ecco tutti i dati del bollettin… - notiziedabruzzo : Coronavirus, sono 1639 (di età compresa tra 5 mesi e 101 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in… - fattoquotidiano : Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 49.040 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2, ecco tutti i dati del bollet… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Le note del bollettino approfondimento, la situazione in Italia: grafici e mappe La ... La regione Campania comunica che 2 decessi registrati, risalgono ai giorni 21/01 e 17/02 2022. ...Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazionein Italia: sono 49.040 i nuovi casi a fronte di 479.447 tamponi eseguiti, tasso di ...i guariti diBerna, 23.02.2022 - Nella seduta del 23 febbraio 2022, il Consiglio federale ha discusso del fabbisogno e dell’impiego dei vaccini anti-COVID-19 nel 2022. L’obiettivo principale è garantire ...Roma, 23 feb. (askanews) - Sono 49mila i nuovi contagi da Covid 19 registrati oggi nel nostro paese. I decessi sono stati, invece, 252 in totale. A rilevarlo i nuovi dati diffusi dal Ministero ...