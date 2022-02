Coronavirus in Italia, il bollettino del 23 febbraio: 49.040 nuovi casi, i morti sono 252 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati 49.040 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 60.029. I tamponi effettuati sono 479.447 (ieri 603.639). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10,2% (ieri era al 9,9%). sono 252 i morti (compresi alcuni riconteggi), 10 posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 23 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nelle ultime 24 orestati 49.040 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 60.029. I tamponi effettuati479.447 (ieri 603.639). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 10,2% (ieri era al 9,9%).252 i(compresi alcuni riconteggi), 10 posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 23(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale ...

Advertising

vaticannews_it : #21febbraio #pandemia Diciannove scatti del fotografo @MarzioToniolo raccontano la vita del paese del lodigiano che… - Profilo3Marco : RT @fanpage: Ultim'ora Il bollettino di oggi. - Marco_blc168 : I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia - Ecate31 : RT @marghiadnsal: #Covid-19 continua la sua discesa in Italia. Tutti i dati @GIMBE e il monito degli esperti: non abbandonare la #mascheri… - LilianaArmato : RT @marghiadnsal: #Covid-19 continua la sua discesa in Italia. Tutti i dati @GIMBE e il monito degli esperti: non abbandonare la #mascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Covid, frena la discesa dei nuovi casi. Vaccini al palo - Il monitoraggio Gimbe Frena la discesa dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Mentre le vaccinazioni degli over 50 sono al palo. Questi i dati salienti del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sulla pandemia in Italia. Che però registra anche ...

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 febbraio/ - 78 ricoveri, positività 7.5% ... perché gli adulti non ascoltano il nostro grido? BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 FEBBRAIO 2022: STA ARRIVANDO IL NOVAVAX E in Lombardia sta per arrivare, così come nel resto d'Italia, il ...

Covid, ultime news. Sì fiducia Camera su dl per obbligo vaccini over 50. LIVE Sky Tg24 Vaccini: Gimbe, in Sicilia 78,1% ha completato ciclo occupati da pazienti COVID-19. Lo dice il report della fondazione Gimbe. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 78,1% (media Italia 83%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media ...

Covid in Italia, Gimbe: diminuiscono contagi e ricoveri Calano i contagi da Covid-19 in Italia. Nella settimana 16-22 febbraio, in tutte le Regioni si è rilevata una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -0,5% della Calabria al -35,9% del Friuli-Venezi ...

Frena la discesa dei nuovi casi diin. Mentre le vaccinazioni degli over 50 sono al palo. Questi i dati salienti del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sulla pandemia in. Che però registra anche ...... perché gli adulti non ascoltano il nostro grido? BOLLETTINOLOMBARDIA, DATI 24 FEBBRAIO 2022: STA ARRIVANDO IL NOVAVAX E in Lombardia sta per arrivare, così come nel resto d', il ...occupati da pazienti COVID-19. Lo dice il report della fondazione Gimbe. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 78,1% (media Italia 83%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media ...Calano i contagi da Covid-19 in Italia. Nella settimana 16-22 febbraio, in tutte le Regioni si è rilevata una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -0,5% della Calabria al -35,9% del Friuli-Venezi ...