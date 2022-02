Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. #Speranza: «I problemi della sanità non nascono da pandemia ma da tagli che l’hanno preceduta»… - vaticannews_it : #21febbraio #pandemia Diciannove scatti del fotografo @MarzioToniolo raccontano la vita del paese del lodigiano che… - TommyBrain : EEP:La cooperazione tra lavoratori dello spettacolo e la crisi pandemica. - IacobellisT : EEP:La cooperazione tra lavoratori dello spettacolo e la crisi pandemica. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

I non vaccinati contro ilfiniscono in ospedale per le complicazioni da Covid - 19 sette volte di più rispetto ai ... (Continua) leggi la 2° paginaUltimi aggiornamenti sull'andamento della pandemia. Sono 49.040 i nuovi contagi dainoggi, 23 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri ...La curva del contagio da Covid-19 continua a scendere nel nostro Paese ... dal 1° Marzo invece i viaggiatori che arrivano in Italia dai Paesi extra Ue non dovranno più rispettare una quarantena e gli ...Attualmente positivi: 1.221.423. Deceduti: 153.764 (+252). Dimessi/Guariti: 11.228.571 (+119.280). Ricoverati: 13.413 (-559). di cui in TI: 886 (-10). Tamponi: 185.461.360 (+479.447). . Totale casi: 1 ...