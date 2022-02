Coronavirus | 49 040 nuovi casi e 252 morti Forte dei calo dei ricoverati con sintomi | -549

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 49.040di infezione da Sars-Cov-2 tra i 479.447 tamponi processati, di cui 343.213 test rapidi. L’incidenza è quindi del 10,2%. I decessi comunicati sono 252. Sul fronte ospedaliero risultano in nettocon(-549) e diminuiscono anche i posti letto occupati in terapia intensiva, 10 in meno di martedì in un giorno da 81 ingressi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

