Corona virus: lo stato di emergenza in Italia finirà il 31 marzo Mario Draghi, presidente del Consiglio, ha anche annunciato la fine delle zone colorate dalla stessa data (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tweet della presidenza del Consiglio dei ministri: Draghi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo #statodiemergenza oltre il 31 marzo. Da allora non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. L'articolo Corona virus: lo stato di emergenza in Italia finirà il 31 marzo <small class="subtitle">Mario Draghi, presidente del Consiglio, ha anche annunciato la fine delle zone colorate ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tweet della presidenza deldei ministri:al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino: Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo #dioltre il 31. Da allora non sarà più in vigore il sistema. L'articolo: lodiinil 31 del, hala...

