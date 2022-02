Corona virus: Italia, 1221423 attualmente positivi a test (-70370 in un giorno) con 153764 decessi (252) e guariti (). Totale di casi () Dati della protezione civile: effettuati 479447 tamponi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 1221423 attualmente positivi a test (-70370 in un giorno) con 153764 decessi (252) e guariti (). Totale di casi () <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 479447 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 23 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(252) e().di() proviene da Noi Notizie..

Advertising

claudia__74 : RT @Atrebor78: @neap_psycho Al massimo, la regina farà fuori ogni variante covid e regnerà per altri 100 anni! D’altronde… è un …corona ??… - alinmaribam : oggi è il compleanno di mio figlio ed io assieme a lui festeggiamo a letto con il corona virus… passerà e faremo una grande festa ?? - 0760risolutore : Coronavirus oggi. Oms: In 7 giorni calo casi e morti ma Italia seconda per decessi in Europa - Il Sole 24 ORE. Ma… - verdeocchio : RT @Atrebor78: @neap_psycho Al massimo, la regina farà fuori ogni variante covid e regnerà per altri 100 anni! D’altronde… è un …corona ??… - dolcestellina75 : Ah e poi dicono anche che i medici devono rivedere le loro lauree in medicina, certo ci sono loro adesso con le lau… -