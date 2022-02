Coppa Italia Eccellenza, Civitavecchia Calcio 1920 è campione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Civitavecchia – La Coppa Italia a casa. La Vecchia batte per due a uno la Tivoli, giustamente e meritatamente, rendendo questo mercoledì storia. Primo tempo dove i civitavecchiesi prendono le misure, poi calano due assi nella ripresa. Prima La Rosa con un fendente da fuori area, nel mezzo il pari di De Costanzo, e infine Proietti dal dischetto mandano agli annali questa finale di Coppa Italia da incorniciare per i neroazzurri. Primo Tempo La Tivoli gestisce il gioco senza procurar troppo danno, la Vecchia invece sfrutta la velocità nelle ripartenze e colleziona tre buone occasioni. Spettacolare la progressione di Ruggiero dalla sua area fino all’area avversaria al sesto, è fermato solo in prossimità della conclusione. Un minuto dopo il fendente di Di Maexo si spegne alto sopra la traversa della porta ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Laa casa. La Vecchia batte per due a uno la Tivoli, giustamente e meritatamente, rendendo questo mercoledì storia. Primo tempo dove i civitavecchiesi prendono le misure, poi calano due assi nella ripresa. Prima La Rosa con un fendente da fuori area, nel mezzo il pari di De Costanzo, e infine Proietti dal dischetto mandano agli annali questa finale dida incorniciare per i neroazzurri. Primo Tempo La Tivoli gestisce il gioco senza procurar troppo danno, la Vecchia invece sfrutta la velocità nelle ripartenze e colleziona tre buone occasioni. Spettacolare la progressione di Ruggiero dalla sua area fino all’area avversaria al sesto, è fermato solo in prossimità della conclusione. Un minuto dopo il fendente di Di Maexo si spegne alto sopra la traversa della porta ...

