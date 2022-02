Coppa Italia, dalla prossima stagione niente regola del gol in trasferta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Coppa Italia si adatta e cancella la regola del gol in trasferta Dopo l’adozione da parte dell’UEFA per le competizioni europee di questa stagione, la regola del gol in trasferta verrà abolita anche in Coppa Italia a partire dalla prossima stagione. A riferirlo è Il Messaggero. A decidere questo cambiamento è stato il Consiglio di Lega svolto lunedì ha deciso di adeguarsi alle competizioni europee cancellando la norma che era in vigore dal 1965. Va ricordato che l’unico turno con andata e ritorno nell’attuale format della Coppa Italia è la semifinale. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lasi adatta e cancella ladel gol inDopo l’adozione da parte dell’UEFA per le competizioni europee di questa, ladel gol inverrà abolita anche ina partire. A riferirlo è Il Messaggero. A decidere questo cambiamento è stato il Consiglio di Lega svolto lunedì ha deciso di adeguarsi alle competizioni europee cancellando la norma che era in vigore dal 1965. Va ricordato che l’unico turno con andata e ritorno nell’attuale format dellaè la semifinale. L'articolo proviene da intermagazine.

