Coppa Italia, cambia la regola del gol in trasferta: le ultime (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dalla prossima stagione ci sarà un cambio di regolamento per quanto riguarda la Coppa Italia: tolta la regola del gol in trasferta cambia la regola del gol in trasferta per la Coppa Italia. La Lega lo ha deciso nel corso dell’Assemblea di lunedì e sarà valido soltanto per le semifinali visto che saranno le uniche gare tra andata e ritorno. regolamento che cambia ma andrà in vigore a partire dalla prossima stagione come riportato anche da Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dalla prossima stagione ci sarà un cambio dimento per quanto riguarda la: tolta ladel gol inladel gol inper la. La Lega lo ha deciso nel corso dell’Assemblea di lunedì e sarà valido soltanto per le semifinali visto che saranno le uniche gare tra andata e ritorno.mento chema andrà in vigore a partire dalla prossima stagione come riportato anche da Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

