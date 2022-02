Cooler Master lancia i nuovi alimentatori della serie XG (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si chiamano XG Platinum e XG Platinum Plus, e sono i nuovi alimentatori di casa Cooler Master pensati per Creator, Overclocker e non solo Cooler Master annuncia oggi una serie di prodotti volta a catturare l’attenzione dei più esigenti, l’azienda taiwanese ha presentato nuovi alimentatori XG Platinum e XG Platinum Plus. PSU pensati per essere completamente modulari, con tagli da 650, 750 e 850 Watt, certificati 80 Plus Platinum, garantendo un’efficienza tipica minima del 92% in normali condizioni di funzionamento. Come sostiene Cooler Master si tratta della loro prima piattaforma PSU progettata completamente all’interno della casa stessa, per soddisfare le linee ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si chiamano XG Platinum e XG Platinum Plus, e sono idi casapensati per Creator, Overclocker e non soloannuncia oggi unadi prodotti volta a catturare l’attenzione dei più esigenti, l’azienda taiwanese ha presentatoXG Platinum e XG Platinum Plus. PSU pensati per essere completamente modulari, con tagli da 650, 750 e 850 Watt, certificati 80 Plus Platinum, garantendo un’efficienza tipica minima del 92% in normali condizioni di funzionamento. Come sostienesi trattaloro prima piattaforma PSU progettata completamente all’internocasa stessa, per soddisfare le linee ...

tuttoteKit : Cooler Master lancia i nuovi alimentatori della serie XG #CoolerMaster #PSUXGPlatinum #tuttotek - Nexthardware : Cooler Master presenta gli XG Platinum - mastercup10 : Cooler Master presenta le nuove serie di alimentatori XG Platinum e XG Platinum Plus, che includono PSU completamen… - xtremehardware : Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e peri… - HwlegendM : Cooler Master è da oltre 25 anni leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per computer e peri… -