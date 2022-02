Contromano in Domiziana | rapina le vittime dopo incidente Fermato il pirata

Advertising

NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Contromano sulla Domiziana travolge un'auto con due ragazze: una è grave… -

Ultime Notizie dalla rete : Contromano Domiziana

Scontro sulla SS Quater, poco dopo l'uscita per Castel Volturno, in direzione Roma, intorno alle ore 22 di ieri. Un immigrato africano alla guida di una Peugeot 307 ha imboccatolo svincolo d'uscita centrando in pieno frontalmente una Pegeout 107 con alla guida due giovani di Castel Volturno. L'immigrato è uscito dal veicolo e si è dileguato nelle campagne ...Scontro sulla SS Quater, poco dopo l'uscita per Castel Volturno, in direzione Roma, intorno alle ore 22 di ieri. Un immigrato africano alla guida di una Peugeot 307 ha imboccatolo svincolo d'uscita centrando in pieno frontalmente una Pegeout 107 con alla guida due giovani di Castel Volturno. L'immigrato è uscito dal veicolo e si è dileguato nelle campagne ...Un immigrato africano alla guida di una Peugeot 307 ha imboccato contromano lo svincolo d'uscita centrando in pieno frontalmente una Pegeout 107 con alla guida due giovani di Castel Volturno.CASTEL VOLTURNO/GIUGLLIANO – Sono state trasportate in gravi condizioni al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno le due giovani coinvolte nella notte in uno spaventoso ...