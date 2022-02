Contro le delocalizzazioni basta applicare la Costituzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) di Antonio Carbonelli * L’articolo 1, commi da 224 a 237 della legge n.234/21, legge di stabilità per il 2022, ha introdotto alcune norme per frenare leindustriali. Pochi però si sono accorti che il primo a teorizzare eindustriali è stato un filosofo. È stato David Hume, nel saggio Sulla moneta, del 1752. Quando elogiava il “basso prezzo del lavoro in tutte le nazioni che non hanno un grande commercio”. E spiegava che “perciò le manifatture spostano gradualmente le loro sedi dove sono attratte dal prezzo modesto delle merci e del lavoro”. Cioè dove i costi di produzione sono più bassi, per guadagnare di più. Inoltre Hume non si fermava qui. Spiegava anche che “Le manifatture spostano gradualmente le loro sedi dove sono attratte dal modesto prezzo delle merci e del lavoro, (soltanto) finché non hanno arricchito anche ...