Conferenza stampa Xavi: «Napoli da Champions, puntiamo a tornare in alto»

Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli.

In Conferenza stampa, Xavi ha parlato alla vigilia di Napoli–Barcellona.

Napoli – «Loro aranno pressing alto, noi vogliamo giocare nella loro metà campo. Sarà una partita fisica. Il Napoli è una squadra da Champions e lo dimostra lottando per lo scudetto. Ma l'affronteremo come avessimo vinto 2-1 o 3-1. Loro avranno il tifo a spingerli, noi dobbiamo seguire il nostro sistema».

PREOCCUPAZIONI – «Ogni partita rappresenta una finale. Siamo motivati e abbiamo tanta voglia di metterci in mostra. Utilizzeremo il nostro stile, siamo sulla strada giusta dopo gli ultimi miglioramenti».

Barcellona, Xavi: 'Napoli da Champions, sarà guerra del calcio'

Spalletti in conferenza stampa l'ha detto, "da lassù Maradona tiferà per noi". Anche Xavi ha spiegato cosa significa giocare in uno stadio del genere: "È una motivazione in più, è un onore giocare ..."

Xavi: "Maradona ha segnato un'epoca, ma Messi è il migliore di tutti i tempi"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Napoli-Barcellona, il tecnico blaugrana Xavi ha parlato dell'emozione di giocare nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, soffermandosi sul ...

