Conferenza stampa Napoli-Barcellona, Spalletti: “Insigne…” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È andata in scena nel primo pomeriggio di oggi la Conferenza stampa di Napoli-Barcellona, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League che si giocherà nella giornata di domani alle 18:45. A rispondere alle domande nella sede di Castel Volturno si sono presentati Luciano Spalletti e il difensore Di Lorenzo. Il tecnico ha iniziato la Conferenza facendo un ritratto del tipo di gara che aspetta gli azzurri: “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Bisognerà rischiare, comandare, altrimenti si diventa passeggeri, da subito bisogna far vedere le nostre intenzioni altrimenti ci faranno abbassare. È una partita difficile, molto difficile. Proviamo ad essere i soldati in un videogioco, una battaglia per conquistare una postazione, se ti fai spazio oppure ti sparano e ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È andata in scena nel primo pomeriggio di oggi ladi, gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League che si giocherà nella giornata di domani alle 18:45. A rispondere alle domande nella sede di Castel Volturno si sono presentati Lucianoe il difensore Di Lorenzo. Il tecnico ha iniziato lafacendo un ritratto del tipo di gara che aspetta gli azzurri: “Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. Bisognerà rischiare, comandare, altrimenti si diventa passeggeri, da subito bisogna far vedere le nostre intenzioni altrimenti ci faranno abbassare. È una partita difficile, molto difficile. Proviamo ad essere i soldati in un videogioco, una battaglia per conquistare una postazione, se ti fai spazio oppure ti sparano e ...

