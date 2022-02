Conferenza stampa Di Lorenzo: «Barcellona forte, ma siamo carichi. Rigori? Pronto a calciare» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il terzino del Napoli Di Lorenzo ha parlato alla vigilia della partita contro il Barcellona Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita di ritorno contro il Barcellona in Europa League. CARICA TIFOSI – «siamo carichi, sappiamo che abbiamo una partita importante. Recuperiamo il nostro pubblico bello numeroso. siamo pronti». RUOLO – «Sono Pronto a giocare sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Per me non fa nessuna differenza». INFORTUNIO – «Sto bene, sicuramente è stato un colpo importante ma sono a disposizione e sono Pronto per scendere in campo». UNO CONTRO UNO – «Affrontiamo una squadra forte con ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il terzino del Napoli Diha parlato alla vigilia della partita contro ilGiovanni Di, terzino del Napoli, ha parlato inalla vigilia della partita di ritorno contro ilin Europa League. CARICA TIFOSI – «, sappiamo che abbiamo una partita importante. Recuperiamo il nostro pubblico bello numeroso.pronti». RUOLO – «Sonoa giocare sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Per me non fa nessuna differenza». INFORTUNIO – «Sto bene, sicuramente è stato un colpo importante ma sono a disposizione e sonoper scendere in campo». UNO CONTRO UNO – «Affrontiamo una squadracon ...

