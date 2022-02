Concorso scuola secondaria, “scandaloso che il Ministero faccia uscire calendario con un solo mese di anticipo”. L’affondo di Buondonno (SI) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le prove scritte per il Concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado - rende noto il Ministero dell'Istruzione - si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le prove scritte per ilordinario per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno delladi I e di II grado - rende noto ildell'Istruzione - si svolgeranno nei giorni 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 marzo e 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 aprile 2022. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso scuola secondaria, “scandaloso che il Ministero faccia uscire calendario con un solo mese di anticipo”. L’… - serenel14278447 : Scuola, ecco le date del concorso ordinario per i docenti di medie e superiori: dal 14 marzo al 13 aprile, attesi 4… - bizcommunityit : Scuola: al via dal 14 marzo il concorso per la secondaria - Legalità & Scuola - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Scuola, fissate le date per il concorso ordinario per insegnanti di medie e superiori: si parte il 14 marzo - Alfonso0070 : RT @AvvenirediCal: Sicurezza stradale, concorso per le scuole calabresi ?? Leggi di più: -