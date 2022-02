Concorso ordinario scuola secondaria, prove dal 14 marzo al 13 aprile. Tutte le date [SCARICA IL CALENDARIO] (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, il CALENDARIO delle prove per il Concorso ordinario scuola secondaria. Si parte da lunedì 14 marzo L'articolo Concorso ordinario scuola secondaria, prove dal 14 marzo al 13 aprile. Tutte le date SCARICA IL CALENDARIO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione, ildelleper il. Si parte da lunedì 14L'articolodal 14al 13leIL

Advertising

EdizioniSimone : ?? Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2022, le date delle prove. Si inizia il 14 marzo Calendario per tutte le cdc… - Grosiglioni : RT @orizzontescuola: Concorso ordinario scuola secondaria, prove al via dal 14 marzo. Tutte le date [SCARICA IL CALENDARIO] - orizzontescuola : Concorso ordinario scuola secondaria, prove al via dal 14 marzo. Tutte le date [SCARICA IL CALENDARIO] - TecnicaScuola : Concorso ordinario scuola secondaria: mercoledì 23 febbraio in Gazzetta il diario delle prove scritte --… - fernweh_____ : Ah quindi dicono che oggi usciranno le date del concorso ordinario sto per sentirmi male. -