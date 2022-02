Concorso ordinario scuola secondaria, le risposte alle domande più frequenti: Question time con Pascarella (Flc Cgil) [LIVE ore 14,45] (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, il calendario delle prove per il Concorso ordinario scuola secondaria. Le prove saranno previste dal 14 marzo al 13 aprile. Per l'occasione speciale Question time con Manuela Pascarella, della segreteria nazionale della Flc Cgil. L'articolo Concorso ordinario scuola secondaria, le risposte alle domande più frequenti: Question time con Pascarella (Flc Cgil) LIVE ore 14,45 . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, il calendario delle prove per il. Le prove saranno previste dal 14 marzo al 13 aprile. Per l'occasione specialecon Manuela, della segreteria nazionale della Flc. L'articolo, lepiùcon(Flcore 14,45 .

Advertising

LaMentina23 : Mi accingo a provare il concorso ordinario con la stessa pacata serenità di un vombato. - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Concorso ordinario scuola secondaria, le prove in calendario dal 14 marzo al 13 aprile - SkyTG24 : Concorso ordinario scuola secondaria, le prove in calendario dal 14 marzo al 13 aprile - orizzontescuola : Concorso ordinario scuola secondaria, le risposte alle domande più frequenti: Question time con Pascarella (Flc Cgi… - Alessandrangiol : @MIsocialTW possiamo sapere perché per la classe di concorso A057 scuola secondaria NON è stato bandito il concors… -