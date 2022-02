Concorso ordinario scuola secondaria, le prove in calendario dal 14 marzo al 13 aprile (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le prove per il Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado si terranno dal 14 marzo al 13 aprile: il calendario è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione (IL calendario COMPLETO). I test scritti si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio. Al momento non sono ancora previste tutte le classi di Concorso, della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Leper ilfinalizzato al reclutamento del personale docente delladi I e II grado si terranno dal 14al 13: ilè stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione (ILCOMPLETO). I test scritti si svolgeranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali competenti per territorio. Al momento non sono ancora previste tutte le classi di, della pubblicazione dei successivi calendari sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

