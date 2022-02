Concorso ordinario scuola secondaria | accesso tramite green pass base vaccino o test negativo Le info utili

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dal 13 marzo al via le prove per il. Quali sono le regole anti Covid per la procedura concorsuale. L'articolo .

Le prove per ilfinalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di I e II grado si terranno dal 14 marzo al 13 aprile: il calendario è stato pubblicato sul sito del ...aggiornamento del 23/02/2022: poco fa il Ministero dell'Istruzione - come anticipato dalla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio - ha pubblicato d iario delle prove scritte del, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Le prove scritte ...Anche se le donne costituiscono la grande maggioranza degli operatori sanitari in Italia e in Europa - pari circa al 70%, che significa che 2 operatori su 3 sono donna - in realtà la possibilità al ...Il nuovo bando del concorso pubblico sarà dedicato alle assunzioni- dal 1 settembre 2022-negli istituti superiori. I requisiti e le prove.