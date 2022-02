Concorso ordinario personale docente scuola secondaria: il calendario delle prove scritte (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ...calendari sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ...calendari sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Ogni ulteriore informazione e documentazione inerente alla procedura concorsuale è disponibile all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/...

Advertising

SiciliaTV : Concorso ordinario personale docente scuola secondaria di I e di II grado. Prove al via il 14 marzo - #SiciliaTv -… - Agenparl : Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di… - orizzontescuola : Concorso ordinario secondaria, esulta il M5S: “Obiettivo raggiunto” - chevitadimerdaa : non io che il 28 marzo avrei la prova del concorso ordinario per le superiori, un consiglio di classe e un esame de… - AniefTorino : Si comunica che è stata pubblicata, sul sito istituzione dell’USR nell’area Concorso docenti 2021, la notizia ” Con… -