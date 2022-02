Concorso di poesia “Pino Giacopelli” | l’amministrazione Istituisce un premio dedicato al poeta monrealese

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)comunaleildiin memoria di, illustre personalità della cultura. Con una prima riunione organizzata ieri mattina nella sede di Casa Cultura si è svolto il primo incontro con alcuni dei componenti della Commissione che guiderà le operazioni deldiche sta per essere bandito dalComunale. Presente l’Assessore alla cultura Rosanna Giannetto che ha ringraziato alcuni rappresentanti della culturache hanno deciso di dare il loro contributo per l’organizzazione della manifestazione che coinvolgerà le scuole e i cittadini. Fra questi sono intervenuti la professoressa Giulia Noto, già docente ...

L'Amministrazione comunale istituisce ildiin memoria di Pino Giacopelli, illustre personalità della cultura monrealese. Con una prima riunione organizzata ieri mattina nella sede di Casa Cultura si è svolto il primo ...... non ultimo, un contatto e confronto continuo con le bibliotecarie per avere il 'polso' della sua Gatteo , per la quale si è spesa fino all'ultimo attraverso ildilegato alla Festa ..."Quest’anno abbiamo introdotto delle novità di partecipazione al concorso. Saranno ammessi diversi tipi di elaborati che rappresentano diverse modalità espressive: saggi, poesie, elaborati grafico – ...MONREALE, 23 febbraio – L’amministrazione comunale istituisce il concorso di poesia in memoria di Pino Giacopelli, illustre personalità della cultura monrealese. Con una riunione organizzata ieri ...