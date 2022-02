Concessioni balneari, in Italia 27mila famiglie preoccupate per i bandi internazionali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – Sono circa 27mila le Concessioni balneari in Italia per un totale di 19,2 milioni di metri quadrati di spiaggia e un incasso per lo Stato di 103 milioni di euro. Ma dal 1 gennaio 2024 dovrà tutto cambiare, in virtù principalmente del libero mercato. La Commissione europea dal 2009 sta chiedendo, a furia di moratorie e di infrazioni, che le spiagge siano messe a bando internazionale, rispetto al “tacito rinnovo” a lungo adottato nel nostro Paese e alla mancanza di Concessioni per concorso. A mettere fine alla continua dilazione delle Concessioni (l’ultima con la Legge di Bilancio 2018 che le aveva prorogate al 2034) è stato il Consiglio di Stato, che ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2023. Avvicinandosi quella data, la questione diventerà sempre più esplosiva: ci sono ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma – Sono circaleinper un totale di 19,2 milioni di metri quadrati di spiaggia e un incasso per lo Stato di 103 milioni di euro. Ma dal 1 gennaio 2024 dovrà tutto cambiare, in virtù principalmente del libero mercato. La Commissione europea dal 2009 sta chiedendo, a furia di moratorie e di infrazioni, che le spiagge siano messe a bando internazionale, rispetto al “tacito rinnovo” a lungo adottato nel nostro Paese e alla mancanza diper concorso. A mettere fine alla continua dilazione delle(l’ultima con la Legge di Bilancio 2018 che le aveva prorogate al 2034) è stato il Consiglio di Stato, che ne ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2023. Avvicinandosi quella data, la questione diventerà sempre più esplosiva: ci sono ...

