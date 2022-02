(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In una conferenza stampa tenutasi ieri, il cancelliere tedesco Olafha annunciato che la Germania ha deciso di bloccare l’attivazione del gasdotto2, che avrebbe dovuto portare gas naturale dRussia, a seguito del riconoscimento russo dell’indipendenza delle repubbliche Donetsk e Luhansk, presenti su territorio ucraino e non riconosciute da Kiev, dall’Unione europea e dNato. La decisione potrebbe inaugurare una nuova fase delle relazioni di Berlino con Mosca. Nelle intenzioni tedesche, la costruzione di2 era centrale per migliorare l’approvvigionamento energetico tedesco, soprattutto nell’ottica di abbandono del carbone di cui la Germania è grande consumatrice. Ma il progetto era da tempo dibattuto, con gli Stati Uniti e ...

Advertising

EnricoLetta : Dopo lo stop al referendum dobbiamo approvare la legge sul #finevita o con le polemiche continueranno solo le soffe… - borghi_claudio : Qualcosa si muove. Se il M5S fosse coerente e votasse con noi emendamento per lo stop green pass con la fine dello… - fattoquotidiano : Lavoro, con lo stop al decreto Dignità nel 2021 è di nuovo boom di contratti precari: +497mila tra gennaio e novemb… - PotsyMonsignori : Con lo stop al Nord Stream 2 Scholz ha messo fine alla politica estera merkeliana? - telodogratis : Covid: Speranza, ‘stop quarantena da Paesi extra Ue, si entra con Green pass base’ -

Ultime Notizie dalla rete : Con stop

quindi alla quarantena: dal primo marzo per entrare in Italia basteranno le stesse condizioni ... Resta da capire cosa ne sarà della struttura emergenzialea capo il generale Francesco Paolo ...... esattamente come facemmola Crimea. Per assicurarci che i responsabili sentano realmente le ...parola di apprezzamento per aver reso il nostro messaggio oggi ancora più forte annunciando lo...4.16 Blinken: bene stop a Nord Stream 2 "Accogliamo con favore la decisione della Germania di bloccare la certifi- cazione del Nord Stream 2". Così il segretario di Stato Usa,Antony Blinken, in un ...Annuncio vendita Ford EcoSport 1.5 Ecoblue 100 CV Start&Stop Plus usata del 2018 a Bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...