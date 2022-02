Come Onlyfans avrebbe boicottato i performer dei siti rivali facendo disattivare i loro account (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quello che apprende BBC News è sorprendente: Onlyfans boicotta i competitor. Onlyfans, sito web con sede a Londra che fornisce un servizio di intrattenimento dietro abbonamento, avrebbe cospirato per inserire nella black list account di performer che prestano attività lavorativa per siti web competitor. Da quanto risulta da documentazione legale, in passato non scoperta, Onlyfans sarebbe stato a capo di una social media society, non individuata, con l’intento di disattivare gli account dei maggiori performer inserendoli in un database di terrorismo. Chi rappresenta Onlyfans avrebbe pagato tangenti ai dipendenti dell’azienda per sviluppare la mossa. Onlyfans dichiara di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Quello che apprende BBC News è sorprendente:boicotta i competitor., sito web con sede a Londra che fornisce un servizio di intrattenimento dietro abbonamento,cospirato per inserire nella black listdiche prestano attività lavorativa perweb competitor. Da quanto risulta da documentazione legale, in passato non scoperta,sarebbe stato a capo di una social media society, non individuata, con l’intento diglidei maggioriinserendoli in un database di terrorismo. Chi rappresentapagato tangenti ai dipendenti dell’azienda per sviluppare la mossa.dichiara di ...

