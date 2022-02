Colpo grosso alla Suzuki: preso Livio Suppo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Suzuki fa il Colpo di mercato della MotoGP 2022, con Livio Suppo. Il tecnico piemontese, già direttore delle squadre Ducati e Honda, è il nuovo team manager della scuderia di Hamamatsu, presentato con un comunicato ufficiale. La voce girava nelle scorse ore, e non ci è voluto molto prima che arrivasse la conferma. Suppo prende il posto di Shinichi Sahara, Project Leader del team che aveva assunto l’incarico ad interim, dopo il passaggio di Davide Brivio all’Alpine. L’uscita del manager brianzolo aveva portato la casa giapponese a cercare un sostituto (in ritardo), senza grandi risultati. Finora. La Suzuki è quasi pronta per la MotoGP 2022 Livio Suppo alla Suzuki: l’uomo giusto al momento giusto? L’arrivo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lafa ildi mercato della MotoGP 2022, con. Il tecnico piemontese, già direttore delle squadre Ducati e Honda, è il nuovo team manager della scuderia di Hamamatsu, presentato con un comunicato ufficiale. La voce girava nelle scorse ore, e non ci è voluto molto prima che arrivasse la conferma.prende il posto di Shinichi Sahara, Project Leader del team che aveva assunto l’incarico ad interim, dopo il passaggio di Davide Brivio all’Alpine. L’uscita del manager brianzolo aveva portato la casa giapponese a cercare un sostituto (in ritardo), senza grandi risultati. Finora. Laè quasi pronta per la MotoGP 2022: l’uomo giusto al momento giusto? L’arrivo ...

Advertising

interrisnews : Un grosso colpo alla #camorra. Bene e avanti così! ?? #23febbraio #scampia #clandilauro @_Carabinieri_ - JimmyMcGill70 : @_anamorfosi_ Videoregistravo le sue trasmissioni, come colpo grosso. Lo ammetto. Ci ho perso qualche grido di vista. - CaproniItalo : @OGiannino Considerando che Putin lo ha salvato dal colpo di stato Erdogan rischia grosso... - CaneSciolto15 : @_nessundorma Un colpo dritto al cuore. Grosso calibro. Pochi secondi e te ne vai. - AldoRovagnati : @FMCROfficial @Rossonerosemper Disfatta no, ma a oggi non crederci e non provarci per il colpo grosso sarebbe crimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo grosso Cagliarimania: con il Napoli due punti persi o la consapevolezza di potersi salvare senza soffrire ? Prima Deiola, poi Baselli e tanti altri hanno sprecato il pallone del due a zero, il pallone che avrebbe molto probabilmente consentito ai sardi di compiere il colpo grosso e portarsi a casa i tre ...

La bestia nera Ronaldo nel fortino dell'Atletico, Haller cerca la conferma in Portogallo Solskjaer cerca il colpo grosso al Wanda Metropolitano, con la consapevolezza che in 14 partite casalinghe di eliminazione diretta dal 1997 l'Atletico non ha mai perso. Ritorno da ex per De Gea, che ...

Tucani, colpo grosso! Lega Pallavolo Serie A Stasera in tv: Ocean’s Eleven su Twentyseven Stasera in tv il film Ocean's eleven, alle ore 23.00 su Twentyseven. Ecco la trama, il trailer e il cast del film ...

Dai pesci piccoli al boss Colpo letale allo spaccio Ricostruita in Questura l’operazione della mobile dalla Spezia alla Lunigiana. Quattri arresti, nove chili fra hashish e cocaica e 16mila euro sequestrati ...

Prima Deiola, poi Baselli e tanti altri hanno sprecato il pallone del due a zero, il pallone che avrebbe molto probabilmente consentito ai sardi di compiere ile portarsi a casa i tre ...Solskjaer cerca ilal Wanda Metropolitano, con la consapevolezza che in 14 partite casalinghe di eliminazione diretta dal 1997 l'Atletico non ha mai perso. Ritorno da ex per De Gea, che ...Stasera in tv il film Ocean's eleven, alle ore 23.00 su Twentyseven. Ecco la trama, il trailer e il cast del film ...Ricostruita in Questura l’operazione della mobile dalla Spezia alla Lunigiana. Quattri arresti, nove chili fra hashish e cocaica e 16mila euro sequestrati ...