Clima | i Consorzi di bonifica | “In Sicilia il 70% dei suoli agricoli è a rischio inaridimento” La Protezione civile | “Servono infrastrutture”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un trend delle precipitazioni negativo, probabilmente peggiore del biennio 2016-17, e torna l’allarme siccità. Tra il caldo estremo della scorsa estate, con i quasi 49 gradi centigradi registrati l’11 agosto nel Siracusano, e un aumento dei giorni senza piogge, passati da 40 a oltre 150, gli effetti iniziano a essere visibili e fanno scattare l’alert degli esperti. Dal Po al distretto del Tevere, i fiumi sono in crisi gravissima di risorsa, mentre al Sud e nelle isole l’aumento di aree in aridità è ormai costante come lo stato di severità idrica. L’sos è stato lanciato nel corso di un incontro al quale hanno partecipato i massimi esperti italiani di, acque, agricoltura e tecnologie, oltre al capo dellaFabrizio Curcio. La richiesta è quella di attivarsi in fretta per essere pronti, agire con una contromossa per ...