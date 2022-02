Claudio si e’ impiccato La famiglia | colpa della punizione

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ morto per impiccagione lo studente di Battipaglia (SALERNO),Mandia che frequentava un college vicino a New York. Lo ha confermato il dipartimento di polizia di Mt. Pleasant in un comunicato, in cui spiega che la mattina del 17 febbraio ha risposto a una chiamata di emergenza per una persona suicida dalla EF Academy, nello stato di New York. “Entrando nella stanza – si legge nella nota diffusa ad alcuni media – gli agenti hanno scoperto uno studente maschio di 17 anni, deceduto. La morte e’ avvenuta per impiccagione. Immediatamente e’ stata avviata un’indagine”. Accertamenti che serviranno a ricostruire la vicenda nella sua interezza e capire, eventualmente, se vi siano responsabilita’ da parte di terzi. Nelle scorse ore, infatti, laMandia, attraverso un comunicato diffuso dall’avvocato americano che si trova a New York, aveva ...