Claudio Mandia, studente italiano morto in college a New York: la drammatica ipotesi dietro la tragedia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Claudio Mandia, studente italiano di 17 anni trovato senza vita in un college a New York, è morto alla vigilia del suo 18° compleanno e intorno alla tragedia è spuntata una drammatica ipotesi. Le circostanze del decesso sarebbero ancora tutte da chiarire, ma dagli Stati Uniti giunge una notizia che aggiunge al quadro un'altra nota nebulosa. Claudio Mandia studente morto a New York: l'ipotesi sul dramma Tra le piste emerse sulle cronache d'oltreoceano in queste ore, riferisce Il Corriere della Sera, ci sarebbe quella di un suicidio consumato dopo una presunta punizione ricevuta al college di New ...

