Circo a Fiumicino, il Tar "bacchetta" il Comune: "Non può vietare gli spettacoli con gli animali" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fiumicino – Il Rony Roller Circus potrà far esibire i suoi animali anche a Fiumicino. L'ha deciso il Tar, mettendo fine alle polemiche dei giorni scorsi. Al suo arrivo in città, infatti, il Circo si era visto negare, da parte del Comune, la possibilità di mettere in scena i suoi famosi spettacoli con gli animali (leggi qui): "La riteniamo una forma di sfruttamento a cui questa Amministrazione è da sempre contraria", aveva spiegato l'assessora Alessandra Colonna, sottolineando come esibizioni di questo tipo fossero anche "diseducative nei confronti del pubblico, specialmente dei più piccoli". Ma il direttore del Circo Alberto Vassallo e i suoi colleghi non erano rimasti a guardare e, convinti di essere nel giusto, avevano deciso di rivolgersi al ...

