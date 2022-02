"Ciò che i medici hanno paura di fare": Maria Rita Gismondo-choc sulle reazioni al vaccino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) vaccino, obbligo vaccinale e reazioni al siero. A Fuori dal Coro di Mario Giordano, nella puntata in onda su Rete 4 martedì 22 febbraio, si parla anche di questo. Come è noto, la trasmissione ha posizioni piuttosto peculiari sul vaccino. Posizioni che in parte sposa anche Maria Rita Gismondo, ospite in studio e chiamata a dire la sua. Nel dettaglio si parlava di possibili reazioni su soggetti a rischio, al centro dell'attenzione il caso di un ragazzo di 23 anni. E la Gismondo sospira: "Obbligare un ragazzo di 23 anni a vaccinarsi, che rischia davvero molto poco...", dunque Giordano la interrompe. Ma lei, a strettissimo giro, riprende: "Rischia molto psicologicamente e, chissà, anche dal punto di vista cardiologico. Il medico deve mediare in tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022), obbligo vaccinale eal siero. A Fuori dal Coro di Mario Giordano, nella puntata in onda su Rete 4 martedì 22 febbraio, si parla anche di questo. Come è noto, la trasmissione ha posizioni piuttosto peculiari sul. Posizioni che in parte sposa anche, ospite in studio e chiamata a dire la sua. Nel dettaglio si parlava di possibilisu soggetti a rischio, al centro dell'attenzione il caso di un ragazzo di 23 anni. E lasospira: "Obbligare un ragazzo di 23 anni a vaccinarsi, che rischia davvero molto poco...", dunque Giordano la interrompe. Ma lei, a strettissimo giro, riprende: "Rischia molto psicologicamente e, chissà, anche dal punto di vista cardiologico. Il medico deve mediare in tutto ...

Advertising

silvia_sb_ : Influencer che twittano a ogni starnuto che non hanno ancora scritto mezza parola sul revisionismo storico di Putin… - ItaliaViva : La politica è importante ma la vita lo è di più e la mia è stata messa in pasto a una clamorosa campagna non soltan… - SaraGama_ITA : La finale non si è conclusa come volevamo. Ma rientriamo a casa consapevoli di aver preso ciò che ci serviva: spun… - GiacomoSgobba : @PietroSalvatori ma ciò che veramente non riesco a sopportare è quella comunicazione da immacolato, come se fossero… - LauraCarrese : RT @AlfioKrancic: Il GP dunque non sarà eliminato il 31.3 . Fino all'estate sarà in funzione. Che cazzo di senso ha tutto ciò?! -

Ultime Notizie dalla rete : Ciò che Upload 2, il trailer ufficiale della sitcom Prime Video dal creatore di The Office Ciò complica le cose per il protagonista, che nella sua permanenza a Lakeview ha scoperto di essere attratto da Nora. La data di uscita di Upload 2 è fissata al prossimo 11 marzo , in streaming su ...

Ecco il Data Act europeo: togliere alle big tech egemonia su dati non personali Ciò rende chiaro l'intento del legislatore europeo il quale vuole far si che questa norma non crei un ulteriore gap tra i gatekeeper e le aziende medie ma anzi, favorisca in qualche modo un cenno di ...

Cristiano Ronaldo accende Expo Dubai, 'salute è ciò che conta' ANSA Nuova Europa complica le cose per il protagonista,nella sua permanenza a Lakeview ha scoperto di essere attratto da Nora. La data di uscita di Upload 2 è fissata al prossimo 11 marzo , in streaming su ...rende chiaro l'intento del legislatore europeo il quale vuole far siquesta norma non crei un ulteriore gap tra i gatekeeper e le aziende medie ma anzi, favorisca in qualche modo un cenno di ...