(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “L’obiettivo generale èladalla”. Questa la stella polare indicata dal ministro della Transizione energetica Robertonella sua informativa urgente alla Camera. Oggi l’Italia importa circa il 90% del gas che consuma, un terzo viene dalla, attraverso il Tarvisio da cui entrano ogni anno 30 miliardi di metri cubi di gas. Quindi il ministro ha spiegato come il paese sia “totalmente dipendente dal gas”. Cosa fare quindi? “E’ imprescindibile continuare ad accelerare ulteriormente lo sviluppo di fonti“, in questo modo “l’Italia non solo potrebbe contenere l’impatto sui prezzi, ma anche avvantaggiarsi in competitività relativa rispetto ad altri Paesi europei”, ha rimarcato. “Abbiamo l’obbligo di riflettere ...

Advertising

terronfabiosss : RT @fattoquotidiano: Cingolani: “Ridurre dipendenza da Russia e puntare sulle rinnovabili. Il prezzo del gas resterà alto a lungo” https://… - fattoquotidiano : Cingolani: “Ridurre dipendenza da Russia e puntare sulle rinnovabili. Il prezzo del gas resterà alto a lungo” - mrispoli1 : RT @classcnbc: CINGOLANI SULL'IMPORT DI GAS Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, alla Camera: 'L'obiettivo generale… - giuliog : RT @classcnbc: CINGOLANI SULL'IMPORT DI GAS Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, alla Camera: 'L'obiettivo generale… - classcnbc : CINGOLANI SULL'IMPORT DI GAS Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, alla Camera: 'L'obiettivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cingolani Ridurre

'Pochi mesi fa ho riferito a quest'aula che gli analisti pensavano che dopo marzo, con le vicende di Nord Stream chiarificate, avremmo avuto una stabilizzazione dei costi', aggiunge, 'era ...Quanto alle misure per far fronte all'eventuale emergenza ela dipendenza dalla Russia , il ... Mix al 2050 - 60 Perè assolutamente prioritario aprire una riflessione con una visione ...12.54 Cingolani:è crisi,prezzo gas resta alto "Il momento è assolutamente delicato e diventa sempre più delicato per l'evo- luzione dei prezzi dell'energia". Così il ministro della Transizione Ecologi ...Il Ministro della Transizione ecologica interviene nel corso di un'informativa urgente alla Camera sull'incremento dei costi dell'energia e sulle misure per contrastarne gli effetti e sul gas dice "me ...