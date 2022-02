Ciclismo, niente Giro per Quintana: “Sono dispiaciuto. Accetto le decisioni del team” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Arkea-Samsic ha ufficializzato la sua rinuncia alla partecipazione al Giro d’Italia 2022. In un comunicato ufficiale il team francese ha spiegato le sue motivazioni della decisione, motivata in primis dalla possibilità di accumulare più punti in altre corse contemporanee, cosa che li potrebbe avvicinare all’obiettivo di entrare nel World Tour. La mancata partecipazione dell’Arkea-Samsic, significa ovviamente che anche il leader del team, il colombiano Nairo Quintana, non sarà presente alla Corsa Rosa. In inverno Quintana non aveva nascosto le sue intenzioni di partecipare alla grande corsa italiana che lo vide vittorioso nel 2014, primo dei due grandi giri nel palmares del colombiano ex-Movistar. Già vincitore di due corse in questa stagione (Tour de la Provence e Tour des Alpes Maritimes et du Var), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Arkea-Samsic ha ufficializzato la sua rinuncia alla partecipazione ald’Italia 2022. In un comunicato ufficiale ilfrancese ha spiegato le sue motivazioni della decisione, motivata in primis dalla possibilità di accumulare più punti in altre corse contemporanee, cosa che li potrebbe avvicinare all’obiettivo di entrare nel World Tour. La mancata partecipazione dell’Arkea-Samsic, significa ovviamente che anche il leader del, il colombiano Nairo, non sarà presente alla Corsa Rosa. In invernonon aveva nascosto le sue intenzioni di partecipare alla grande corsa italiana che lo vide vittorioso nel 2014, primo dei due grandi giri nel palmares del colombiano ex-Movistar. Già vincitore di due corse in questa stagione (Tour de la Provence e Tour des Alpes Maritimes et du Var), ...

