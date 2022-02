Ciclismo | Nibali guarito dal Covid | rientrerà al Laigueglia o alla Tirreno-Adriatico

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. - (Adnkronos) - Vincenzodal. Il 37enne siciliano dell'Astana era risultato positivo allo scorso 13 febbraio ed era stato costretto a rinunciare al Giro di Andalusia. Non c'è ancora certezza sul rientro agonistico che potrebbe essere al Trofeodel 2 marzo oal via il prossimo 7 marzo.

Vincenzoha effettuato un tampone rapido questa mattina ed è risultato negativo al Covid, secondo quanto ha riferito il medico dell'Astana Emilio Magni: il 37enne siciliano, che è ritornato in questa ...Un'altra importante new entry è la consulenza di Paolo Slongo, preparatore e direttore sportivo della Trek Segafredo (storico allenatore di Vincenzoed ex ciclista che ha vestito la maglia ...Roma, 23 feb. - Vincenzo Nibali è guarito dal Covid. Il 37enne siciliano dell'Astana era risultato positivo al Covid lo scorso 13 febbraio ed era stato costrett ...Le prime annotazioni positive, sono per il numero delle società (14) che svolgeranno attività su strada e per quello delle gare inserite in calendario ben 54 ...