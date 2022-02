“Ci sono bambini di mezzo”: la risposta di Totti ai giornali sulla crisi con Ilary Blasi | VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini. E vanno rispettati”. Francesco Totti interviene in prima persona per smentire le voci che vedrebbero il suo matrimonio con Ilary Blasi in crisi: della notizia si era parlato molto ieri, con diverse congetture che venivano fatte su una possibile nuova donna che avrebbe conquistato il cuore dell’ex capitano della Roma e su possibili tradimenti all’interno della coppia. La risposta di Totti ai giornali che per ore hanno ipotizzato una “crisi” ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattuttomia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete, vi chiedo di fare attenzione perché dici. E vanno rispettati”. Francescointerviene in prima persona per smentire le voci che vedrebbero il suo matrimonio conin: della notizia si era parlato molto ieri, con diverse congetture che venivano fatte su una possibile nuova donna che avrebbe conquistato il cuore dell’ex capitano della Roma e su possibili tradimenti all’interno della coppia. Ladiaiche per ore hanno ipotizzato una “” ...

Advertising

TizianaFerrario : sono già 61 mila le donne e i bambini scappati dalle città del #Donbass per paura degli scontri con l’esercito ucra… - SaveChildrenIT : I bambini sono vittime innocenti delle guerra, in #Ucraina nelle zone a rischio di conflitto ci sono almeno 400 mil… - fattoquotidiano : Come sono cambiate le vite dei bambini in due anni di pandemia? Si ricordano come era la vita prima del Covid?… - neXtquotidiano : MA C'È CHI INSISTE E NON CREDE ALLE SMENTITE “Ci sono bambini di mezzo”: la risposta di #Totti ai giornali sulla c… - StefanoBegnoni : @Marco_p3 @SpiritoSfranto Ma smentisce anche per rispetto dei bambini, che ci sono a cui nessuno frega niente, ma a lui si ed ha ragione. -