Chiara Ferragni | insieme ad Angelini Beauty per il primo profumo del brand

Advertising

EM0JWY : io mando le stories di chiara ferragni ad hoshi stay tuned - jaded987 : RT @mffashion_com: Chiara Ferragni lancia i profumi con Angelini beauty - RtVecchio : RT @davidedesario: Il nostro errore su “baby sitter” e le accuse ingiuste di Chiara Ferragni... Perché se si sbaglia si chiede scusa ma no… - MeHugIdols : RT @mffashion_com: Chiara Ferragni lancia i profumi con Angelini beauty - CatelliRossella : Chiara Ferragni firma una sua linea profumi - Moda - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Nel corso degli ultimi due anni firma diversi lavori pubblicitari tra cui la campagna Lamborghini #Real Lovers,Summer Campagin, "Anotherness" per Malloni e il Night Trailer Generator ...Un modo per fare spazio e dare una mano ai giovani meritevoli I vip presenti Sul piede di guerra non solo i vip nostrani (sarà molto impegnata, pare), ma qualche volto internazionale ...Ha conquistato la generazione Z, ma si ispira a quello delle star dei primi anni 2000. Le maggiori influencer lo indossano, un look per donne indipendenti, libere e senza schemi ...E il packaging? La certezza è che ci sarà attenzione al lato sostenibile e al messaggio inclusivo: «Siamo molto orgogliosi della collaborazione con Chiara Ferragni, imprenditrice digitale che in ...