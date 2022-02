Chi tesse la tela dell’alleanza Pd-M5S E chi la disfa

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Come una Penelope chedi giorno e di nottela, così appare contraddittorio lo scenario che vede assieme Movimento 5 Stelle e Partito democratico, i cui maggiorenti sono impegnati da una parte a stringere i nodi del “campo largo”, rendendoli sempre più stretti, ma contemporaneamente lavora per scioglierli, ritrovandosi al mattino con unatutta da rifare, ancora e di nuovo. I fili da seguire sono almeno due: il primo, l’incontro tra il presidente del Movimento 5 Stelle (in attesa di responso dal Tribunale di Napoli sulla legittimità della sua elezione) Giuseppe Conte con Alessandro Di Battista, grillino della prima ora e fuoriuscito dal Movimento alla scelta di M5S di sostenere il governo Draghi (a seguito della caduta del Conte II) e che proprio ieri ha attaccato frontalmente il segretario dem ...

