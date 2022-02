Chi è Marta Fascina, la fidanzata di Silvio Berlusconi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Silvio Berlusconi è fidanzato con Marta Fascina: ecco chi è la donna con cui il Cavaliere potrebbe sposarsi a breve. Marta Fascina è la nuova compagna di Silvio Berlusconi: ecco chi è la donna con cui il leader di Forza Italia potrebbe sposarsi a breve e alla quale è legato dal 2020. In caso di matrimonio, quello con il deputato del suo partito sarebbe il terzo matrimonio per Berlusconi. Il cavaliere è stato sposato con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio e con Veronica Lario. Marta Fascina è nata a Melito di Porto Salvo in Calabria, il 9 gennaio 1990, ha 32 anni. Insieme con la famiglia Marta lascia il suo paese e si trasferisce a Portici, in provincia di Napoli, dove … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022)è fidanzato con: ecco chi è la donna con cui il Cavaliere potrebbe sposarsi a breve.è la nuova compagna di: ecco chi è la donna con cui il leader di Forza Italia potrebbe sposarsi a breve e alla quale è legato dal 2020. In caso di matrimonio, quello con il deputato del suo partito sarebbe il terzo matrimonio per. Il cavaliere è stato sposato con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio e con Veronica Lario.è nata a Melito di Porto Salvo in Calabria, il 9 gennaio 1990, ha 32 anni. Insieme con la famiglialascia il suo paese e si trasferisce a Portici, in provincia di Napoli, dove …

Advertising

marta_____1 : RT @spirituaImente: io non ho più parole per descrivere questa ragazza, so solo che sono sicura che chi ha una persona del genere nella pro… - MGrantorino : RT @vfeltri: Berlusconi si risposa a 85 anni con Marta e c’è chi lo critica malignamente. Invece io lo applaudo. Lui fa bene a comportarsi… - MassimoMicheli4 : RT @vfeltri: Berlusconi si risposa a 85 anni con Marta e c’è chi lo critica malignamente. Invece io lo applaudo. Lui fa bene a comportarsi… - antonio_nazaro : RT @vfeltri: Berlusconi si risposa a 85 anni con Marta e c’è chi lo critica malignamente. Invece io lo applaudo. Lui fa bene a comportarsi… - mulazzaniantoni : RT @vfeltri: Berlusconi si risposa a 85 anni con Marta e c’è chi lo critica malignamente. Invece io lo applaudo. Lui fa bene a comportarsi… -