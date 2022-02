Champions, non basta il lampo di Vlahovic: la Juve pareggia 1 - 1 a Villarreal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il gol più veloce di un debuttante in Champions nell'intera storia della Juventus, permette alla squadra di Allegri, di proiettarsi al ritorno della doppia sfida contro il Villarreal, con indubbio ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il gol più veloce di un debuttante innell'intera storia dellantus, permette alla squadra di Allegri, di proiettarsi al ritorno della doppia sfida contro il, con indubbio ...

